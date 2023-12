Le rôle de la politique dans les relations amoureuses

Certes, les gouvernements démocratiques n’interviennent pas activement dans les relations amoureuses. Mais la politique y joue un rôle implicite, soutient la chercheuse iranienne Rahil Roodsaz. «Quiconque choisit une forme de relation s’écartant de la norme a intérêt à être solide socialement», prévient . L’Iranienne est arrivée seule aux Pays-Bas, à l’âge de 15 ans.

Elle y a étudié l’anthropologie culturelle et a consacré sa thèse aux opinions des Iraniens installés aux Pays-Bas sur la sexualité. Aujourd’hui,à l’université d’Amsterdam, où elle poursuit ses recherches sur les formes de relations alternatives.J’étudie la manière dont la société néerlandaise façonne la vie amoureuse. Il peut s’agir de relations monogames, mais pas seulement. Récemment,, soit une relation amoureuse entre plus de deux personnes, dans laquelle tous les concernés sont au courant et qui n’est pas basée uniquement sur le sexe.Les féministes ont toujours critiqué la relation monogame classique en tant qu’institution, en raison de son inégalité implicit





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.