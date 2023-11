Euro Judo : Matthias Casse, le retour du mentor et des rêves en or

12 Belges sur les tatamis à Montpellier. Ils seront 12 à défendre les couleurs de la Belgique du 3 au 5 novembre lors des championnats d’Europe de judo. C’est 5 de plus que l’an dernier à Sofia où les judokas du plat pays avaient ramené 4 médailles. L’argent pour Matthias Casse (-81kg) et le bronze pour Sami Chouchi (-81kg), Jorre Verstraeten (-60kg) et Mina Libeer (-57kg).

Pendant l’année, ce n’est pas toujours possible d’être à 100%. On s’entraîne très dur. On fait beaucoup de volume et parfois, en compétition, je suis un peu fatigué mais à l’Euro, je veux être le meilleur !'. Je veux une nouvelle médaille d'or à l'Euro Avec Mark van der Ham, c’est comme un retour à la maison Et lors de ce tournoi européen, Matthias Casse s’attend à retrouver face à lui, Tato Grigalashvili.

