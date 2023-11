Une promo avec 15 sportifs, une chanson et un geste pour unifier fans et athlètes belges aux JO de Paris

J-267 avant les Jeux Olympiques, il était donc temps pour le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) de lancer sa traditionnelle campagne promotionnelle pour les JO. Des Jeux Parisiens qui se dérouleront quasi à la maison pour les athlètes et les fans belges. C’est pour cette raison, notamment, que le COIB a décidé de tout miser sur le lien entre les fans et les athlètes.

' C’est une des images fortes du clip du COIB : Nina Derwael et d’autres athlètes les bras croisés sur le torse, un geste ensuite reproduit par les fans pour rassembler les Belges, c’est en tout cas la volonté du COIB :'Un des nouveaux thèmes dans le mouvement olympique c’est le fait d’être ensemble', explique Cédric Van Banteghem, le CEO du COIB.

