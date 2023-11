Philippe Clement engrange une troisième victoire de rang en championnat avec les Rangers

Arrivé aux Rangers le 9 octobre, Philippe Clement a remporté les trois matches de championnat qu’il a disputé sur le banc du club écossais, dont le dernier mercredi soir à Dundee (0-5). Nicolas Raskin souffre d’une blessure à la cheville et était absent. L’Écossais Ryan Jack a marqué le premier but du match dès la cinquième minute de jeu et Danilo a permis aux hommes de Clement de faire le break à la 51e.

Les Rangers sont deuxièmes avec 24 points, cinq de moins que le Celtic. Le club rival s’est en effet imposé un peu plus tôt dans la soirée face à Saint Mirren (2-1). Nicolas Raskin s’était blessé à la cheville lors de la victoire (2-1) face aux Hearts of Middlothian dimanche.

