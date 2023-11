Japan kondigt economisch steunplan van 107 miljard euro aan

Premier Fumio Kishida kondigde het plan ter waarde van 17.000 miljard yen (106,7 miljard euro) aan tijdens een regeringsbijeenkomst die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de regeringspartij.

De Japanse regering zou later op de dag meer details bekendmaken over het plan, dat volgens lokale media in totaal zelfs 37.400 miljard yen (237,7 miljard euro) zou kunnen bedragen, inclusief investeringen in de particuliere sector.

De maatregelen omvatten naar verwachting belastingverlagingen van 40.000 yen (251 euro) per persoon en subsidies van 70.000 yen (439 euro) voor huishoudens met een laag inkomen, aldus de publieke omroep NHK. headtopics.com

Het plan bevat ook maatregelen om de prijzen van benzine en energie te verlagen en om investeringen in de halfgeleider- en ruimtevaartindustrie aan te moedigen. Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

Kostuums van ‘Kulderzipken’ waren bijna op het stort beland: “Het kleedje van Prinses Prieeltje kunnen recuperPieterjan en Jeff praten in Achter de schermen met Ianka Fleerackers en Michael Pas, de hoofdrolspelers van Kulderzipken. De legendarische Vlaamse jeugdreeks ging 26 jaar geleden na twee seizoenen van antenne, maar menig millennial herinnert zich de avonturen van de rebelse prinses Prieeltje en de slimme boerenzoon die haar hart wil veroveren. Lire la suite ⮕

Spooky Spooky in het Veltwijckpark: Griezelige halloweenwandeling rond het kasteelWat is er griezeliger dan een wandeling in een park op de avond van Halloween. Spoken, vampiers, zombies, klopgeesten en andere vreemde wezen komen dan plots tot leven. Het park wordt een spookhuis. Lire la suite ⮕

ahum - mensen in het Funerarium”: dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop. Lire la suite ⮕

‘Het feestje begint alsof het al drie uur bezig is’Waar dans je zo vrij als in je woonkamer? Bij Open Dansvloer. Elke maand komen alle generaties er samen in Leuven om een uur te dansen. ‘Alles kan en mag. Dat voelt heel bevrijdend.’ Lire la suite ⮕

Artificiële intelligentie: ‘In het slechtste geval kan het tot onze ondergang leiden’Artificiële intelligentie kan ons helpen om de complexe problemen van onze tijd op te lossen, zegt techniekfilosoof Lode Lauwaert. ‘Maar er moet meer aandacht zijn voor de catastrofes die AI kan veroorzaken.’ Lire la suite ⮕

Japanse politie arresteert 86-jarige man die zich met twee gijzelaars verschanste in een postkantoorDe Japanse politie heeft de man gearresteerd die zich met twee gijzelaars had verschanst in een postkantoor ten noorden van Tokio. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo. Lire la suite ⮕