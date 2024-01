Eric Thiébaut: « La meilleure façon d’augmenter les recettes de ma commune, c’est par son nombre d’habitants, pas en attirant des entreprises à Hensies »

Eric Thiébaut, maire (PS) de Hensies, estime que la meilleure façon d'augmenter les revenus de sa commune est d'augmenter le nombre d'habitants plutôt que d'attirer des entreprises. Le taux d'emploi de 53,5% à Hensies est dans la moyenne de l'arrondissement de Mons-Borinage, ce qui n'a pas de signification utile pour le gestionnaire communal. Selon Thiébaut, ce qui importe le plus pour un maire est la gestion des finances communales.





La bourgmestre de Jurbise privilégie le cadre de vie plutôt que la création d'emploisJacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise, préfère maintenir et améliorer le cadre de vie de sa commune plutôt que de se concentrer sur la création d'activité économique et d'emplois. Elle explique que la commune met en place des services pour permettre aux habitants de travailler, sans nécessairement créer des emplois directs. Elle souligne notamment les efforts pour soutenir les seniors et offrir des services de garde pour les enfants.

