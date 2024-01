La bourgmestre de Jurbise privilégie le cadre de vie plutôt que la création d'emplois

Bourgmestre (MR) de Jurbise, Jacqueline Galant préfère maintenir et améliorer le cadre vie de sa commune que de tout miser sur la création d’activité économique, donc d’emploi sur son territoire. Jurbise a un taux d’emploi de 60,8%, mais un REC (ratio d’emploi intérieur communal) de 38%, c’est moins qu’à Frameries ou Saint-Ghislain, par exemple. Est-ce un problème pour vous? On est une petite commune rurale, de dix mille habitants.

Nous, ce qu’on essaie de mettre en place au niveau communal, c’est vraiment de créer tous les services pour que les gens puissent travailler, à Jurbise ou aillers. Donc là, ce n’est pas de la création directe d’emploi, public ou privé, on crée parfois de l’emploi public, oui, mais c’est de l’emploi public qui permet aux gens de trouver du travail et de s’y épanouir: on a énormément de places de crèches par rapport à la taille de la commune, les garderies sont gratuites dans les écoles le matin et le soir, et on met le paquet pour aider à s’occuper de nos seniors, pour leur maintien à domicil





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Séismes au Japon : pourquoi la terre tremble-t-elle au pays du soleil levant ?Triste début d’année 2024 pour le Japon. Le pays pleure au moins 48 personnes suite au séisme survenu le...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Michel Claise, candidat Défi : 'La justice est en danger, elle était un pouvoir, elle n’est plus qu’une administration'Michel Claise, ancien juge d’instruction, franchit le pas politique et sera candidat sur la liste Défi pour les...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Gedaan met rekenen en tellen: aan een chirurg vraag je toch ook niet hoeveel glazen die gedronken heeft?Orthopédiste et traumatologue à l'AZ Turnhout, le Dr Thierry De Baets se demande pourquoi il y a toujours une réaction aussi vive aux propositions en faveur d'une tolérance zéro pour l'alcool au volant. Il se demande pourquoi les conducteurs peuvent être moins concentrés que les neurochirurgiens. Imaginez un instant que le monde s'arrête soudainement, que tous vos rêves éclatent et que vous devez envisager l'avenir différemment. Après trois semaines de maux de tête, de multiples visites chez le médecin et autant de scanners, on vous annonce qu'il y a une tumeur dans votre cerveau. La tumeur n'est pas très grosse, elle ne comprime pas les tissus cérébraux sains, mais elle est maligne. Elle doit être retirée, et de préférence le plus rapidement possible. Pas le temps de paniquer, vous passez immédiatement à l'action.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : l’année 2023 se termine sur des succès aérien et naval pour l’Ukraine, mais le front reste enliséL’armée ukrainienne a réussi en cette fin d’année 2023 à démontrer qu’elle était encore capable de mener des...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Humilié après la frappe à Beyrouth, le Hezbollah va-t-il mobiliser son arsenal militaire contre Israël ?La frappe qui a tué au Liban le numéro deux du bureau politique du Hamas, Saleh al-Arouri, sera-t-elle l’étincelle qui...

La source: RTBFinfo - 🏆 2. / 71 Lire la suite »

Jésus est-il né un 25 décembre ? Marie était-elle vierge ? 50 clichés crucifiés par les historiensA-t-il vraiment existé ? Avait-il des frères et des soeurs ? Qui étaient ses disciples ? Les questions sur Jésus sont nombreuses.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »