Voyage en train vers l'île de Skye

Entre Highlands sauvages et paysages côtiers à couper le souffle, gagner l’île de Skye en train est la meilleure manière de profiter autant du voyage que de la destination. «Bienvenue au Kinloch Lodge!», sourit Dan, le barman de ce charmant hôtel de Skye.

Entre le début de notre périple en Belgique et le moment où l’on arrive enfin sur l’île et où on accepte avec joie la coupe de champagne qu’il nous propose, trois jours se sont écoulés – non pas en raison de retards ou autres grèves, mais bien parce qu’on a choisi de prendre notre temps. Réputés pour leur beauté, certainsne sont en effet pas simplement un moyen de relier deux destinations mais bien un voyage à part entière.. Entre expositions, promenade le long de la Serpentine et bonnes tables, 36 heures dans le bouillonnement permanent de la capitale anglaise constituent le tonique parfait avant d’entamer un périple à travers le pays. En gare d’Euston, on monte à bord du Caledonian Sleeper, un des meilleurs trains de nuit au monde, selon le guid





