Démission d'une journaliste du New York Times

Dans sa lettre de démission, elle rappelait qu’elle avait justement été engagée pour «laisser la possibilité à des personnes qui autrement n’auraient pas accès à la section “opinions” de faire leur apparition dans les colonnes du quotidien: des écrivains novices, des centristes, des conservateurs». Face à unrétif à des idées plus conservatrices, elle a fini par claquer la porte. Elle a, depuis, fondé son nouveau média,, dans lequel elle laisse la parole aux hommes et femmes de tous bords.

Tour d’horizon de la scène politique américaine qui vient d’inaugurer une nouvelle campagne électorale présidentielle avec Quelles étaient les impératifs derrière votre engagement au New York Times, et en quoi n’ont-ils pas été respectés?pour le journal, qui n’est pas parvenu à anticiper le fait que l’électorat avait changé, et était mécontent. A la suite de cet échec, la direction a décidé de m’engager, en qualité d’ancienne journaliste duau sein des pages d’opinion du journal, les fameuses «Op-Ed





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Israël bombardeerde ‘veilige’ plekken in Gaza met erg destructieve ‘domme bommen’Het Israëlische leger heeft in Gaza bombardementen uitgevoerd in zones die het als veilig bestempelde en gebruikte daarvoor van de zwaarste wapens in zijn arsenaal. Dat blijkt uit onderzoeken van CNN, Sky News en The New York Times.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Nikki Haley voert presidentscampagne in New Hampshire: ‘Ze heeft BIJNA mijn stem verdiend’Gary is een vrachtwagenchauffeur van een jaar of vijftig, en een partijloze kiezer. ‘Ik heb op Bill Clinton gestemd, op Obama, op Trump.’ Nu neigt hij in

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Iowa en New Hampshire: de eerste staten die voorverkiezingen organiserenAl ruim 50 jaar spelen Iowa en New Hampshire vér boven hun gewicht, omdat het de eerste staten zijn die voorverkiezingen organiseren. Joe Biden heeft hen die primeur afgenomen. Dat valt niet overal in goede aarde. “We rouwen in stilte.”

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »

Voorverkiezingen in de Verenigde Staten beginnen met Republikeinse caucus in IowaMaandag beginnen de voorverkiezingen in de Verenigde Staten echt, met de Republikeinse caucus in Iowa. Acht dagen later, op 23 januari, volgt de primary in New Hampshire. Het lijkt een achterhoedegevecht te worden, vertelt onze reporter ter plaatse.

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Anderlecht ziet vier spelers uitvallen, maar wint van Cercle BruggeEen happy new year voor Anderlecht. Paars-wit won ondanks een blessuregolf van Cercle met 2-0 en sluit 2023 af als tweede op zes punten van Union. Het is van het seizoen 2016-2017 geleden dat RSCA bij de jaarwisseling op die positie stond en toen werd het kampioen. De titel pakken is ook nu stiekem het goeie voornemen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »

Strandjutter vindt metalen stoelen die volgens hem afkomstig zijn van vliegtuig, maar de verklaring is vermoedEen rij van vastzittende metalen stoelen, teruggevonden aan de kust van het Amerikaanse New Jersey, leidt online tot heel wat speculaties. De strandjutter die de zitjes vond, is ervan overtuigd dat ze afkomstig zijn van een verloren gewaand vliegtuig, maar de realiteit is vermoedelijk toch anders.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »