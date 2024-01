Netanyahu blijft doof voor bondgenoten in Gaza-kwestie

De VS, de EU en enkele Arabische landen proberen een doorbraak te forceren in Gaza, via een Palestijnse staat. De Israëlische premier Netanyahu wil er niet van horen, tot frustratie van zijn bondgenoot Biden. “Netanyahu is ‘Mister Verzet tegen Amerika’ geworden.”De Israëlische premier Benjamin Netanyahu blijft doof voor zijn bondgenoten.

Om nog meer bloedvergieten en een verdere escalatie te voorkomen, is het moment gekomen om het Israëlische militaire offensief in Gaza terug te schroeven, liet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken deze week verstaan. Om op lange termijn ook de veiligheid van Israël te verzekeren, voegde hij eraan toe, zal Netanyahu ook het bestaan moeten dulden van een volwaardige Palestijnse staat. Het is een standpunt waar zowel de VS, de EU als enkele Arabische landen zich rond verenige





