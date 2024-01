VS zet zich schrap tegen ambitieus Israëlisch plan voor Palestijnen uit Gaza

Alweer moeten de VS zich schrap zetten tegen een ambitieus Israëlisch ‘plan’. Gesprekken met onder meer Congo moeten ertoe leiden dat Palestijnen uit Gaza ‘vrijwillig’ naar daar zouden emigreren. Al kort na de aanval van Hamas op 7 oktober en de daaropvolgende Israëlische militaire operatie vroeg Washington aan de Israëlische regering om een plan te bedenken voor Gaza, “”.

Het Israëlische veiligheidskabinet én het oorlogskabinet – twee verschillende instanties – hebben zich daar donderdagavond opnieuw over beraad. Of premier Benjamin Netanyahu bijna drie maanden later eindelijk duidelijkheid wil geven, moet nog blijken. Plannen die de voorbije week de ronde deden, doen internationaal alvast veel wenkbrauwen fronsen. Van de extreemrechtse ministers Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir is bekend dat ze Gaza willen “herkoloniseren” en de overgrote meerderheid van de Palestijnse burgerbevolking graag de grens zouden overzette





destandaard » / 🏆 13. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Drie gijzelaars die per vergissing werden gedood door Israëlisch leger “hielden witte doek omhoog”Israëlische soldaten hebben bij gevechten in de Gazastrook “per vergissing” drie Israëlische gijzelaars doodgeschoten. De gijzelaars werden ten onrechte aanzien als een bedreiging, zo heeft legerwoordvoerder Daniel Hagari vrijdagavond meegedeeld. Zaterdag meldde het Israëlische leger dat de gijzelaars witte vlaggen meedroegen.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Familie van gestorven cameraman in Gaza wil vanuit België klacht indienen tegen Israël bij Internationaal StraTijdens een Israëlische aanval op het zuiden van Gaza werd vrijdag een cameraman van nieuwszender Al Jazeera gedood. Zijn familie, die in België woont, wil nu een klacht indienen bij het Internationaal Strafhof.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Plus de 130 personnes détenues par le Hamas dans la bande de GazaPlus de 130 personnes sont détenues par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, dont des pères d'enfants libérés, des femmes, des soldats et des corps sans vie. Jusqu'à présent, 110 otages ont été libérés, dont 33 mineurs, 49 femmes adultes et 28 hommes adultes.

La source: LeVif - 🏆 6. / 67 Lire la suite »

De moeizame dans tussen Biden en Netanyahu: VS worden kritischer over oorlog in GazaBiden sprak dinsdag tijdens een fundraiser in Washington. ‘Hij (Netanyahu) is een goede vriend’, zei hij, ‘maar hij moet veranderen. Deze regering maakt

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Geweld in Gaza en discussies over Israël laaien op in Europa en de VSHet geweld in Gaza stopt niet, de discussies over Israël laaien alleen maar hoger op in Europa en de Verenigde Staten. Midden-Oosten-kenner en filosoof Ludo Abicht: ‘Tot mijn grote verbazing hoor ik mezelf zeggen: “Bravo, De Croo.”’ Liz Magill, rector van de University of Pennsylvania werd eind vorige week gedwongen tot ontslag. Ze had, net als de rectoren van Harvard en MIT, tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse parlement niet helder willen zeggen dat . Israël was altijd al een heel gevoelig onderwerp in de VS, maar net als in Europa werden de discussies sinds de aanslagen van 7 oktober helemaal een mijnenveld.Oproepen tot geweld zijn natuurlijk onaanvaardbaar. Rectoren moeten de vrijheid van meningsuiting verdedigen, maar er is wel een grens. In de Verenigde Staten moeten rectoren altijd extreem voorzichtig zijn. Ze staan aan het hoofd van misschien de belangrijkste universiteiten ter wereld, en kunnen makkelijk onder druk komen staan van hun raad van bestuur

La source: Knack - 🏆 5. / 68 Lire la suite »

Geprezen Charlie Hebdo-journaliste verliest Simone Veil-prijs door tweets over GazaOud-Charlie Hebdo-journaliste Zineb El Rhazoui kreeg in 2019 de Simone Veil-prijs voor haar onvermoeibare strijd tegen de radicale islam. Nu is ze hem kwijt na uitspraken over Gaza.

La source: destandaard - 🏆 13. / 59 Lire la suite »