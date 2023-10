Début de la rénovation des rues de Gand et du Spectacle à Ath

Cette rénovation de l’égouttage et de la surface de la rue, à l’instar de la rue de Dendre, débutera le lundi 6 novembre prochain.

À partir de cette date, le chantier débutera par sa phase impétrants dans le haut de la rue du Spectacle (et la déviation se fera via la rue du Noir Bœuf, la rue des Récollets et la rue de la Station) afin de laisser le plus longtemps possible la rue de Gand accessible via la rue Juste Lipse.

