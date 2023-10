Battu à Gand, le Standard n’a joué qu’une mi-temps

Une semaine après le scénario incroyable qui lui avait valu de vaincre Anderlecht, le Standard s’est pris les pieds dans le tapis, dimanche soir à la Ghelamco Arena de Gand, où il a affiché, lors d’un match agréable à voir, truffé de tournants et de situations de but, deux visages diamétralement différents.

C’était impossible de faire pire et ce n’était en tout cas pas le football que je veux voir… » A un point tel qu’au bout des 45 premières minutes de jeu, le Standard, qui n’avait rien pu opposer à son adversaire gantois, supérieur dans tous les domaines et tous les secteurs du jeu, n’était pas mal payé, Arnaud Bodart l’ayant préservé d’une déroute bien plus importante en déviant du pied un penalty de Cuypers après 3 minutes de jeu...

