Beekhoek wint ondanks sterke comeback van Oud-Turnhout

De score werd na 7 minuten geopend door de thuisploeg via Glenn Ceuppens. Jef Laenen bracht in de 17de minuut Beekhoek op 2-0. Michiel Geeraerts bracht in de 42ste minuut de thuisploeg op een grotere voorsprong. Een tweede gele kaart in de 83ste minuut betekende het einde van de wedstrijd voor Nick Ceusters van Oud-Turnhout. Het doelpunt dat de marge verkleinde naar 3-1 voor Oud-Turnhout werd helemaal aan het einde van de wedstrijd gemaakt door Olivier Schoeters.

Beekhoek heeft in de laatste vijf wedstrijden twee overwinningen behaald, één keer gelijkgespeeld en twee keer verloren, terwijl Oud-Turnhout één overwinning, één gelijkspel en drie nederlagen heeft. Beekhoek speelt op 4 november om 19.30 uur een uitwedstrijd tegen Kasterlee. Oud-Turnhout treft dan in eigen huis Pulle.

