Quatre piétons meurent renversés par une voiture à Sarcelles : les victimes sont deux hommes de 52 et 62 ans,

Déjà entaché par le gendarme qui a tué ses trois filles avant de se suicider, le département français du Val-d’Oise est à nouveau touché par une tragédie. Selon Le Parisien, quatre piétons sont en effet morts ce dimanche, renversés par une voiture.Nos confrères indiquent que les faits se sont produits vers 18h30 à Sarcelles.

Les victimes, deux hommes de 52 et 62 ans, et deux femmes de 31 et 66 ans, se trouvaient alors sur la route dans « une zone hors passage piéton et non éclairée » afin d’aider l’un des membres de leur groupe victime d’un malaise.Un homme de 29 ans était au volant de la Renault Twingo qui les a percutés. Ce dernier a été placé en garde à vue.

