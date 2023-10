DE INSIDER. “Als je zulke vlekjes ziet aan de naden van je matras, weet je dat je met een probleem zit”

“Dus je moet je héle bed én matras weggooien of je komt er niet vanaf?!” Deze en andere tips, speciaal voor jou in deze Insider. And ... don’t let the bedbugs bite!Bovenop jouw abonnement op het Nieuwsblad heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, zijn onze journalisten druk in de weer om jou het snelste nieuws, de meest aangrijpende verhalen en het beste regio- en sportnieuws te brengen.

De miraculeuze verrijzenis van Hendrik Vos en een onverwachte exit: de ene plottwist na de andere in ‘De verraders’ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”Kat brengt ‘dode’ rat mee naar binnen, maar dan blijkt dat het knaagdier maar doet alsof: “Hij probeert te klimmen!”Liv (49): “Ik ben op m’n man afgestapt met het idee om onze relatie open te zetten, en hij vond het geen slecht...

Meer dan 24 uur na fatale schot nog steeds geen spoor naar man die advocate (58) doodde: “Er wordt met man en macht gezocht”Agnes (94) was lang gewend alles zelf te doen, nu zit ze in een woonzorgcentrum: “Het is hier toch speciaal”Leen Dendievel (39) is niet kinderloos, maar kindervrij: “Waarom blijven we vragen aan mensen waarom ze geen kind hebben?” headtopics.com

L’équipe « Pierre & Sol – OG Cycles » est née !Yves Vanassche, chantre national de la petite reine, avait convié la presse, ce vendredi, au baptême de l’équipe des jeunes cyclistes appelés, à terme, à injecter quelques Wallons picards dans le peloton professionnel. Lire la suite ⮕

Wandelvoetbalclub OldStars zoekt nieuwe leden: “Pure ontspanning, maar toch goed voor lichaam en geest”Wandelvoetbal is een relatief onbekende sport in de Kempen, maar daar wil Witgoor Sport verandering in brengen. Een tiental vijftigplussers verenigde zich in Wandelvoetbalclub OldStars en zij zoeken versterking. “Misschien kunnen we in de zomer een toernooi spelen. Lire la suite ⮕

‘Het klinkt cynisch, maar de oorlog in Oekraïne is niet vers genoeg meer’De oorlog in Oekraïne snijdt diep in de Russische ziel van schrijver Aleksandr Skorobogatov. Hij wil niet dat het Westen stopt met wapens leveren aan Oekraïne. ‘Dat zal niet tot vrede leiden.’ Lire la suite ⮕

Anneleen (30) in ‘Down the road’: “Dieter was leuk, maar zijn mopjes zijn niet grappig”“Zo gewoon mogelijk behandeld worden.” Dat is de rode draad in het leven van Anneleen Vaes (30), die vanaf zondag schittert in ‘Down the road’. Ze ging naar een gewone school, gaat werken én woont alleen: in een assistentie-woning aan een woonzorgcentrum in Lummen, op dezelfde gang als haar oma en opa. Lire la suite ⮕

Pullse Spookhuis dubbel zo groot dit jaar: “Maar we blijven het gratis doen”Al voor het derde jaar op rij organiseert Dave Adriaensen het Pullse Spookhuis. Dit jaar is het griezellabyrinth dubbel zo groot, vandaar ook dat hij het spookhuis nu twee verlengde weekends opent in plaats van één. “Anders is het zonde van alle tijd, en de herfstvakantie valt nu heel gunstig. Lire la suite ⮕

Young Reds in slotfase onderuit na evenwichtige partij: “Zure nederlaag, maar goed leermoment”Zondag werd een dag om snel te vergeten voor Antwerp. Net zoals de eerste ploeg gingen ook de Young Reds in de slotfase onderuit. Tegen Lokeren-Temse verloren ze met het kleinste verschil. Lire la suite ⮕