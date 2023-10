Dominant Sporting Du Pays De Charleroi te sterk voor Cappellen FC

In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …Net als vorige week op bezoek bij Winkel Sport leed Cappellen zondagmiddag voor eigen volk een 0-3-nederlaag tegen de beloften van Charleroi. Seppe Somers en co. werden tot driemaal toe koud gepakt …

Toby Alderweireld kan inbraakpoging van zich afzetten, maar: "Mijn vrouw zal voor lange tijd niet meer alleen thuisblijven" Toby Alderweireld (34) ging in de topper op Jan Breydel - zoals we dat van hem gewoon zijn - voorop in de strijd. Met een kopbalkans kwam de kapitein van Antwerp zelfs dicht bij de winning goal.

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie.

Seppe Somers ziet gebrek aan scherpte bij Cappellen: “We waren niet alert genoeg”Net als vorige week op bezoek bij Winkel Sport leed Cappellen zondagmiddag voor eigen volk een 0-3-nederlaag tegen de beloften van Charleroi. Seppe Somers en co. werden tot driemaal toe koud gepakt op een stilstaande fase. “Hier moeten we dus absoluut lessen uittrekken, want zoiets mag niet opnieuw gebeuren”, aldus linksachter Somers. Lire la suite ⮕

Futsal: des fortunes diverses pour les Carolos de la D1Le FMC Charleroi a dû se montrer patient pour battre Malle (5-1) alors que le FT Charleroi a été mal récompensé de ses efforts à Hasselt (2-2) Lire la suite ⮕

D1 dames | Laurent François dans le grand bain à Charleroi EP Ladies : «Le défiLe désormais ancien coach de Braine B fera ses grands débuts officiels avec les Carolorégiennes ce dimanche à Malines (15h15). Lire la suite ⮕

SC Charleroi: les Zèbres veulent poursuivre sur leur lancée (direct à 18h15)Les hommes de Felice Mazzù visent une troisième victoire de suite, tandis que les Pandas veulent stopper leur série de six défaites. Lire la suite ⮕

SC Charleroi: les Pandas prennent l’avantage juste avant la pause (direct, 1-0)Les hommes de Felice Mazzù visent une troisième victoire de suite, tandis que les Pandas veulent stopper leur série de six défaites. Lire la suite ⮕

SC Charleroi: les Pandas font le break grâce à Mohwald (direct, 2-0)Les hommes de Felice Mazzù visent une troisième victoire de suite, tandis que les Pandas veulent stopper leur série de six défaites. Lire la suite ⮕