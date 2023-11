Comment l’Arabie saoudite a obtenu la Coupe du monde 2034

Ce ne sera pas une surprise, et c’est même devenu une quasi-certitude après que l’Australie a retiré sa candidature : l’Arabie saoudite abritera bien l’édition de la Coupe du monde 2034 sauf avis contraire du prochain Congrès de la FIFA convoqué le 17 mai 2024 en Thaïlande, issue hautement improbable.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard que le pays de Golfe sera le premier à héberger cette phase finale XXL tout seul, en dehors de toute co-organisation.3La Coupe du monde 2034 : point d’orgue du sportswashing saoudienCe Mondial, c’est la rédemption suprême de tous ses péchés, notamment en matière de droits humains, pour l’Arabie saoudite.

