Rode Duivel Kevin De Bruyne op verrassingsbezoek in Drongen tijdens herfsttornooi lokale voetbalclub

Al voor de zevende keer organiseert voetbalclub KVE Drongen in Gent een herfsttornooi. En dit jaar was er wel een heel speciale supporter. Voetballer Kevin De Bruyne bracht een verrassingsbezoek aan het tornooi. De Bruyne is afkomstig van Drongen. Zijn ouders wonen daar nog.

Kevin De Bruyne maakte de tussenstop bij KVE Drongen voor hij naar de Bijloke in Gent gaat voor een exclusief voetbalevenement. Daar zullen fans foto's kunnen nemen van de trofeeën van de Premier League, FA Cup, Champions League en Super Cup. En Kevin De Bruyne zal er geïnterviewd worden door de voormalige doelman Geert De Vlieger. Ook daar staan al heel wat supporters.

