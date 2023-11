Mondial 2034 : l’Arabie saoudite se dit prête à accueillir le Mondial 2034 en hiver ou en été

La fédération saoudienne de football s’est dit prête à accueillir la Coupe du monde de football 2034 en été ou en hiver, après l’annonce par la fédération internationale de football (FIFA) que le royaume du Golfe était le seul candidat à l’organisation du tournoi.

La candidature de l’Arabie saoudite intervient moins d’un an après l’organisation du premier Mondial en hiver, au Qatar voisin. Les températures peuvent grimper jusqu’à 50 degrés Celsius en été dans la région du Golfe, l’une des plus chaudes au monde.

L'Arabie saoudite seul pays à formuler 'une déclaration d'intérêt' pour le Mondial 2034L'Arabie saoudite est le seul pays à avoir 'formulé une déclaration d'intérêt' en vue de l'organisation de la Coupe du monde de football 2034, a annoncé la Fédération internationale de football (FIFA), mardi. Lire la suite ⮕

C’est officiel : l’Arabie saoudite va accueillir la Coupe du monde 2034L’Arabie saoudite est le seul pays à avoir « formulé une déclaration d’intérêt » en vue de l’organisation de la Coupe du monde de football 2034. Lire la suite ⮕

Saudi-Arabië is enige kandidaat om WK Voetbal in 2034 te organiserenEerder dinsdag, de deadline voor kandidaturen, raakte bekend dat Australië geen kandidaat meer is voor het WK van 2034. 'Na rijp beraad hebben wij beslist Lire la suite ⮕

Trois Coupe du monde, cinq continents, 'le football devient véritablement mondial' pour Infantino, l’Arabie saoudite hôte en 2034, 'un but contre son camp' pour Sports and Rights AllianceAvec la 'confirmation de l’intérêt' du Maroc, du Portugal, de l’Espagne, de l’Uruguay, de l’Argentine et du... Lire la suite ⮕

L’Australie abandonne sa candidature pour le Mondial 2034 : la voie est libre pour l’Arabie SaouditeVoir l’Australie renoncer à sa candidature est une réelle surprise. C’est en tenant compte de tous les facteurs que le pays a décidé de ne pas participer. Lire la suite ⮕

Coupe du monde 2034 : L’Australie abandonne sa candidature et ouvre la voie à l’Arabie saouditeL’Australie a décidé ce mardi de renoncer à sa candidature à l’organisation de la Coupe du monde 2034 de football,... Lire la suite ⮕