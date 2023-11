Kempense supportersclub Lierse trekt met twee volle bussen naar bekerwedstrijd tegen Antwerp

De supportersclub werd bijna drie jaar geleden, in volle coronatijd, opgericht in Rijkevorsel. “Het is gestart met vier abonnementshouders”, zegt Nick Smet van Lierse Pallieters Kempen. “De supportersfederatie van Lierse Kempenzonen heeft gevraagd om met een club te beginnen. Vroeger had Lierse hier in de buurt supportersclubs in Turnhout en Oostmalle, maar die zijn na het faillissement van de club gestopt.

“We zijn verheugd dat we met twee volle bussen naar Lier zijn gereden. De honderd supporters waren in de voormiddag al welkom in café William’s Place voor een preparty om in de sfeer te komen en spek met eieren te eten. Vorig jaar hadden we een mooie affiche tegen Anderlecht, Lierse verloor pas na strafschoppen. Met Antwerp was er deze keer opnieuw een interessante tegenstander, de druk is bij hen ook iets groter. Het resultaat maakt niet uit, voor ons is het sowieso een geslaagde dag.

Titelverdediger Antwerp haalt uit tegen moedig Lierse en tankt vertrouwen voor zwaar drieluik dat volgtNa de mokerslagen van de jongste weken weet landskampioen Antwerp weer wat winnen is. De Great Old liet zich niet verrassen door tweedeklasser Lierse en stootte met overduidelijke 1-4-cijfers door naar de achtste finales van de Croky Cup.

Lierse blikt in filmpje vooruit op bekerclash met Antwerp: "Kuis jullie tenen maar uit"En of ze bij Lierse K. uitkijken naar het bekerduel tegen Antwerp. De Pallieters heten de landskampioen welkom met een filmpje over de vorige onderlinge confrontaties en met een waarschuwing: "Kuis jullie tenen maar uit."

Kempense oud-slager Eddy uit 'Restaurant Misverstand' is overledenEddy Van Rompaey, de oud-slager die in Restaurant Misverstand veel harten stal, is overleden. Dat melden presentator Dieter Coppens en VRT dinsdagavond.

Amnesty International streng voor Belgische mensenrechtenschendingen tegen asielzoekers: "Minachting voor de rAmnesty International roept ons land dringend op om de door België zelf gecreëerde opvangcrisis op te lossen.

Speelt herfststorm Lierse Novemberfoor parten?De Lierse Novemberfoor op de Grote Markt, het Zimmerplein en parking Gasthuisvest opent donderdag om 14u. In de loop van de voormiddag beslist de burgemeester of bepaalde attracties door het stormweer al dan niet dicht moeten blijven.