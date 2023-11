Choc entre Manchester City et Liverpool en Premier League

Pour la reprise, la Premier League s’offre des secousses sur le terrain, avec l’affiche suprême entre Manchester City et Liverpool, et en tribunes avec la fronde des supporters d’Everton contre le retrait de points infligé aux Toffees.Sportivement parlant, les projecteurs vont se braquer samedi à 13h30 sur le sommet enfiévré entre le leader et son dauphin, séparés par un petit point, deux équipes mues par une irrésistible envie de marquer.

Dans son stade, Manchester City reste sur vingt-trois victoires d’affilée, toutes compétitions confondues, avant d’accueillir la seule équipe ayant réussi (en 2020) à lui chiper le titre depuis le début de son règne national en 2018.Dimanche, l’ambiance sera aussi bouillante à Goodison Park, le stade d’Everton, pour la venue de Manchester United.Furieux du retrait de dix points infligés durant la trêve internationale, pour infraction aux règles financières, les supporters ont prévu de brandir des pancartes « Premier League corrompue » et de siffler copieusement la ligu





