Le derby de Manchester, Liverpool-Nottingham Forest et Wolverhampton-Newcastle : PL Club préface la 10ème

Place à la 10è journée de Premier League, ce week-end, sur VOOSport World. Rejoignez-nous dans l’émission PL Club pour préfacer les affiches les plus importantes. Samedi, à 18h30, Wolverhampton accueille Newcastle. Après un début de saison compliqué, les Magpies ont relevé la tête ces dernières semaines. Ils devront néanmoins être vigilants. Les Wolves sont souvent redoutables à domicile.

Le lendemain, dimanche à 16h30, c’est bien entendu le derby de Manchester qui attirera notre attention ! Les Citizens partent-ils favoris ? Sans doute. Mais, dans ce genre de matchs, entre grands rivaux, rien n’est à exclure.

