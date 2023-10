Manchester City corrige Manchester United avec un Doku entré en fin de match (0-3)

Sans Jérémy Doku, resté sur le banc jusqu’à la 87e minute, le champion d’Angleterre a compté sur Erling Haaland (deux buts, un assist).À la suite d’un round d’observation où les Cityzens ont déjà beaucoup fait tourner le ballon, les Red Devils ont concédé un pénalty après que Rasmus Hojlund ait ceinturé et fait tomber Rodri dans la surface. Haaland s’est chargé de convertir le penalty (26e).

En deuxième mi-temps, Haaland a été laissé complètement seul au second poteau par la défense de United et en a profité pour reprendre un centre de Bernardo Silva d’une tête rageuse (49e). Le Norvégien a encore été décisif ensuite : sur une frappe de Rodri repoussée par Onana, il a récupéré le ballon et transmis à Phil Foden, qui a marqué dans le but vide au deuxième poteau (80e).

