Direct commenté, Manchester United - Manchester City : 0-0, Jérémy Doku débute sur le banc

Manchester United reçoit ce dimanche Manchester City dans le cadre de la 10e journée de Premier League. Les Red Devils semblent sur une pente ascendante alors que les Cityzens ont montré des failles inhabituelles ces dernières semaines. De quoi offrir un match indécis ? Réponse dès 16h30 en direct commenté. Peu importe le classement ou la forme du moment, rien ne remplace la saveur d’un derby. Et peut-être à Manchester plus qu’ailleurs.

Et après un début de saison compliqué, cela donne forcément le moral. Surtout que Maguire et Onana, les 'parias' d’hier se sont mués en héros. Autre source d’espoir, les 'ratés' récents du voisin, battu coup sur coup par Wolverhampton et Arsenal. Des scories, auxquelles il faut ajouter la défaite en Community Shield (encore contre Arsenal) et l’élimination en League Cup (face à Newcastle).

