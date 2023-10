Brian Riemer n’a pas digéré le Clasico perdu par Anderlecht : « Au Standard, le VAR n’a pas fait son travail »

La conférence de presse de ce vendredi a commencé par une très bonne nouvelle : Thomas Delaney n’est plus considéré comme un joueur blessé. « Thomas est disponible », a confirmé Brian Riemer. « On doit encore voir s’il jouera ou non contre Louvain. Sinon ce sera le match suivant (NDLR : La Louvière en Coupe mardi soir). Cela fait trois jours qu’il s’entraîne à fond avec nous.

« Il était important de revenir sur ce match le plus rapidement possible raison pour laquelle j’ai décidé de convoquer les joueurs lundi », explique le coach du RSCA. « On a subi un choc au Standard en prenant trois buts en neuf minutes et en étant au milieu de 25.000 personnes faisant la fête autour de nous. On aurait pu éviter certains buts. On le sait et on doit apprendre de ce genre de rencontre.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Anderlecht : pourquoi Justin Lonwijk est condamné aux oubliettesAlors qu’il s’entraîne normalement en semaine, le médian néerlandais n’a pas été repris par Brian Riemer lors des deux derniers matchs contre Malines et au Standard. Lire la suite ⮕

Anderlecht : pourquoi Justin Lonwijk court après son retard à l’allumageAlors qu’il s’entraîne normalement en semaine, le médian néerlandais n’a pas été repris par Brian Riemer lors des deux derniers matchs contre Malines et au Standard. Lire la suite ⮕

Le Sporting d'Anderlecht débute le tour principal par une victoireLe Sporting d'Anderlecht a entamé le tour principal de la Ligue des Champions de futsal en battant 2-1.Les Serbes de Loznica-Grad 2018, qui accueillent l'ensemble des rencontres de ce groupe 2. Grâce à cette victoire, les champions de Belgique ont déjà pris une option sur le tour élite. Lire la suite ⮕

– Division 1 : Futsal (D1) | La Squadra Mouscron doit s’inspirer de son match à AnderlechtDernière du classement avec quatre points au compteur, la Squadra Mouscron se déplace à Herentals ce vendredi avec l’espoir de décrocher un résultat positif. Lire la suite ⮕

Anderlecht battu 2-1 par le FC Barcelone dans son 2e match du tour principalLe Sporting d'Anderlecht s'est incliné par le plus petit écart (2-1) face aux Espagnols du FC Barcelone jeudi à l'issue de leur 2e rencontre du tour principal de la Ligue des Champions de futsal (groupe 2) qui se dispute à Loznica en Serbie. Lire la suite ⮕

Le CEO Sports Jesper Fredberg signe un contrat à durée indéterminée avec AnderlechtJesper Fredberg, le CEO Sports du RSC Anderlecht, a signé un contrat à durée indéterminée avec les Mauves, qui l’ont... Lire la suite ⮕