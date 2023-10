La bagarre vire au drame dans le quartier d’Outremeuse : un Liégeois de 25 ans décède après avoir reçu un coup

Un drame s’est produit durant la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de 23h30, à Liège. Une bagarre a éclaté à l’angle du quai Sainte-Barbe et du pont Maghin dans le quartier d’Outremeuse. Un homme de 25 ans a été victime de coups de couteau durant la rixe.La bagarre s’est déroulée entre deux groupes, un composé de trois hommes et l’autre de sept.

Décédé sur placeL’intervention des secours, face à l’église protestante, fut vaine, le jeune homme de 25 ans était décédé sur place. Il venait de passer d’agresseur à victime. Quant à la victime de départ – celle qui a finalement donné le coup de couteau mortel – , elle a, elle aussi, été prise en charge par les secours et transportée dans un hôpital de la région liégeoise afin de recevoir des soins.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Six millions pour les commerçants liégeois impactés par le chantier du tram : « C’est insuffisant, leAlors que la majorité liégeoise vient d’annoncer l’arrivée des primes pour les commerçants impactés par le chantier du tram en 2023, le « Commerce liégeois », loin de se réjouir de cette annonce, appelle les autorités à revoir au plus vite le mécanisme d’attribution ainsi que le montant du budget alloué. Lire la suite ⮕

Une nouvelle prime jugée insuffisante par les commerçants liégeois impactés par le chantier du tramComme l'an dernier, les autorités communales liégeoises ont obtenu du Gouvernement wallon une aide financière pour les... Lire la suite ⮕

Les quatre Evangiles traduits en wallon liégeoisLes quatre Evangiles viennent d'être traduits en wallon de Liège. Ils sortiront en librairie d’ici deux mois. Voici un... Lire la suite ⮕

Le Tour de France féminin passera par Liège et BastogneCoincée entre Jeux olympiques et paralympiques, la Grande Boucle féminine s’élancera de Rotterdam et proposera, avant les batailles alpestres, une superbe étape inspirée de l’Amstel et de la Doyenne, avec arrivée sur les rives liégeoises de l’Ourthe le 14 août. Lire la suite ⮕

Politik : les Rencontres internationales du film politique sont de retour à Liège pour une troisième éditionLes Rencontres internationales du film politique se dérouleront du 28 novembre au 3 décembre au cinéma Sauvenière et... Lire la suite ⮕

| 15 athlètes et 3 équipes de la province de Liège sélectionnés par le Gouvernement pourDans le cadre du projet Wallonie Ambitions Or, plusieurs ambassadeurs ont été choisis par le Gouvernement dans le but de constituer un réseau qui participe au rayonnement de la Wallonie et à la promotion de ses infrastructures sportives. Lire la suite ⮕