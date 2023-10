Fietser (29) raakt lichtgewond bij botsing op Rijksweg

De fietser (29) botste op de Rijksweg met een personenwagen. Bij die klap raakte de jongeman gewond. Een ambulance heeft het slachtoffer voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.Dief beschadigt garagepoort bij inbraakpogingTwee zestigers dood aangetroffen in Bornem: buurvrouw had koppel al enkele dagen niet gezien

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel Bornemse Jasmin (41) gebruikt Ozempic tegen obesitas, maar dat wordt verboden: “Bang dat ik mij weer slecht ga voelen”

IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van NoorseHet Sociaal Huis in Bornem nodigt tijdens kerst kwetsbare inwoners uit om samen feest te vieren. Alleenstaanden of gezinnen die het iets moeilijker hebben zijn welkom om samen te genieten van … headtopics.com

Bij controles op alcohol en drugs in het verkeer, haalde de politie van de zone Rivierenland afgelopen weekend opnieuw heel wat bestuurders uit het verkeer. Zes chauffeurs waren onder invloed van …Schelle Sport B ging zondag met de winst aan de haal in de thuiswedstrijd tegen Mariekerke-Branst B. Het duel eindigde op 3-2.Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen.

Julie Gobbaert (20) uit Puurs organiseert trick-or-treat-tocht tijdens Halloween: “Niet alleen kinderen, maar ook buurtbewoners genieten ervan”

Lire la suite:

gva »

Fietser raakt lichtgewond bij aanrijdingEen fietser en een auto kwamen donderdagavond om 18.52u met elkaar in botsing op de Boerenkrijglaan in Westerlo. De 20-jarige fietser liep daarbij lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis overgebracht. De 30-jarige automobilist bleef ongedeerd. Lire la suite ⮕

Fietser en auto botsenIn de Kloosterstraat in Gierle (Lille) botsten vrijdagochtend rond 8u een auto en fiets met elkaar. De 34-jarige vrouw die op de fiets reed, is voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd. De 78-jairge automobilist bleef ongedeerd. Lire la suite ⮕

Werkdruk bij VRT NWS is erg hoog, zegt extern onderzoekDe werkdruk bij VRT NWS is erg hoog. Dat blijkt uit een extern onderzoek naar het welzijn van de medewerkers van de nieuwsdienst van de openbare omroep. Lire la suite ⮕

Grote stakingsbereidheid bij Mechelse buschauffeurs nadat De Lijn plannen voor stelplaatsen en onderhoudscentrDe staking bij De Lijn laat zich ook in de Mechelse regio sterk voelen. Slechts enkele buschauffeurs gingen vrijdag aan het werk. Er wordt in zowat heel Vlaanderen gestaakt omdat De Lijn stelplaatsen wil sluiten en verplaatsen. In Mechelen kan de stelplaats wel blijven, maar het onderhoudscentrum verhuist naar Rumst. Lire la suite ⮕

Mogelijke betrokkene bij aanslag in Brussel opgepakt in SpanjeIn Spanje is een persoon opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de aanslag van 16 oktober in Brussel. Dat zegt de politie. Lire la suite ⮕

Mogelijke betrokkene bij aanslag in Brussel opgepakt in SpanjeIn Spanje is een persoon opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de aanslag van 16 oktober in Brussel. Lire la suite ⮕