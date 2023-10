Antwerpse studenten vallen in de prijzen bij uitreiking Ecodesign Award

De Ecodesign Award is een initiatief van afvalstoffenmaatschappij Ovam, dat dit jaar aan zijn zeventiende editie toe was. De hoofdprijs is weggelegd voor Kieran Franck, die dit jaar zijn master productontwikkeling haalde aan de UAntwerpen. Zijn project Cyclowash haalt microvezels uit water, wat hergebruik mogelijk maakt. Het systeem kan op drie wasmachines aangesloten worden, wat het interessant maakt voor wassalons.

Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …De alternatieve zender Radio Centraal blaast 43 kaarsjes uit. Dat viert hij van 28 oktober tot en met 5 november met een negendaagse marathonuitzending in Villa Delfia.Het Amerikaanse kledingmerk Rails huist sinds kort in de Huidevettersstraat. Afgelopen donderdag was er de feestelijke inhuldiging.

Vanaf dit weekend kan je gebruikmaken van het nieuwe knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er vanaf morgen op de definitieve wegen, de tijdelijke … De Antwerpse politie heeft in opdracht van het parket fastfoodrestaurant Medina Burger gerechtelijk verzegeld. Dit komt er in een lopend onderzoek naar witwaspraktijken en fiscale fraude. De …“Angst om op treden is er niet meer, ik ben zelfzekerder geworden. Al krijg ik hier toch zweethandjes van”, glimlacht Metejoor. Over een week is het zover: dan staat de zanger in het Sportpaleis. headtopics.com

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Italiaanse beklaagden voor Antwerpse rechter omdat ze drugs verkochten op Tomorrowland: "XTC was eigenlijk aspIn de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg vond woensdag een eerste themazitting plaats rond drugsverkoop op Tomorrowland. Zeventien beklaagden werden er van beschuldigd deze zomer te hebben gedeald op het dancefestival in Boom. Maar enkelen daagden op. Twee Italiaanse beklaagden toonden zelfs aan dat ze nepdrugs verkochten.

Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: 'We moeten absoluut opnieuw in de Antwerpse coalitie'Groen stelt politiek directeur Bogdan Vanden Berghe aan als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. 'Na twintig jaar moeten we terug in het bestuur.'

Politie moet waterkanon inzetten om Antwerpse heethoofden te bekoelenDe Antwerpse politie heeft woensdagavond het waterkanon moeten inzetten na de wedstrijd van Antwerp tegen Porto. De Great Old verloor ook haar derde groepswedstrijd in de Champions League, en dat was niet naar de zin van enkele heethoofden.

Mechelen boven op Antwerpse Kamerlijst: na lijsttrekkers vult Open Vld ook andere plaatsen opNu Open Vld zijn Antwerpse lijsttrekkers kent, sijpelen meteen ook de andere kandidaten door. Wat daarbij opvalt: Bart Somers is nog niet uitgespeeld.

De maand oktober was een uitzonderlijk goede maand voor de Antwerpse hotelsVoor het eerst sinds corona hadden de hotels een bezettingspercentage van 80 procent. Heel wat toeristen vonden de weg naar onze stad, onder meer door verschillende evenementen. Voor de hersftvakantie ziet het er een pak minder uit. Dat komt omdat die vakantie niet gelijk valt met de vakantie in de buurlanden.

Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klapWat een gezapige voetbalnamiddag aan de Deurnese Sportoase moest worden tussen Deurne OB B en Anvers Genclerbirligi, mondde twee weken geleden uit in een vechtpartij. Hierbij incasseerde de scheidsrechter zware klappen in het gezicht van spelers van Anvers, waardoor hij twee dagen werkonbekwaam was.