Leerlingen volgen opleiding tot bemiddelaar: “Conflicten zijn bespreekbaarder onder leeftijdsgenoten”

Negen leerlingen van het Busleyden Atheneum Campus Stassart in Mechelen volgden de voorbije dagen een opleiding tot conflictbemiddelaar. In die rol kunnen ze tussenkomen wanneer er op school …

In vier Mechelse straten werd vrijdag een innovatieve gevellaadpaal in gebruik genomen. Dankzij de laadpaal hangt de laadkabel van elektrische wagens over het voetpad en ligt hij niet langer op de … Op 16 december vindt in Mechelen voor de vijfde keer Ne Formidabele Kessemis plaats. Het kerstconcert in de Stadsschouwburg staat dit jaar meer dan ooit in het teken van Louis Neefs. “Mijn broer is …

Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …De druk wordt wat opgevoerd bij KV Mechelen. De Kakkers zijn na een 1 op 15 in de degradatiezone verzeild geraakt. Tegen Cercle Brugge kan er zaterdag dus maar beter gewonnen worden, besefte ook … headtopics.com

Een 30-jarige man uit Mechelen werd door de strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden en een boete. Tijdens een ruzie deelde de man een duw en klappen uit … In Wintam, een deelgemeente van Bornem, is donderdagavond een koppel zestigers dood aangetroffen na een vermoedelijk gezinsdrama. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend. Dat wijst …

De staking bij De Lijn laat zich ook in de Mechelse regio sterk voelen. Slechts enkele buschauffeurs gingen vrijdag aan het werk. Er wordt in zowat heel Vlaanderen gestaakt omdat De Lijn … De politie heeft donderdag op het Battelcomplex (N16) in Mechelen een vrachtwagenchauffeur betrapt die rondreed onder invloed van cannabis. De chauffeur beging ook verschillende inbreuken, die hem …Twee woningen in Mechelen-Zuid waren het doelwit van inbrekers. In een van de twee gingen ze uiteindelijk niet binnen. In een appartement in het centrum vond een diefstal plaats. headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Leerlingen Vrije Basisschool Libos Lippelo nodigen (groot)ouders uit tijdens grootouder- en ouderfeestNaar jaarlijkse gewoonte nodigde de leerlingen van de Vrije Basisschool in Lippelo (Puurs-Sint-Amands) hun grootouders en ouders uit voor het grootouder- en ouderfeest. “De leerlingen maken samen met de leerkrachten een actje per klas om later op het podium op te voeren voor hun (groot)ouders”, legt directeur Dominique Vandewiele uit. Lire la suite ⮕

Hij stond bekend om zijn goede humeur, maar iedereen wist ook dat pater ‘Poepke’ leerlingen misbruikte: “De diDe getuigenissen van ex-minister Vincent Van Quickenborne en radiomaker Sven Ornelis over seksueel misbruik door een pater-jezuïet hebben tot een nieuwe klacht geleid. Intussen blijkt dat de directie van het Gentse Sint-Barbaracollege, waar beiden schoolliepen, wist dat de pater leerlingen misbruikte. Lire la suite ⮕

‘Leerkrachten mogen het Israëlisch-Palestijns conflict in de klas niet negeren’Toen ik afgelopen week bezig was met de voorbereiding van mijn islamlessen, anticiperend op mogelijke vragen van mijn leerlingen over dit beladen thema, Lire la suite ⮕

Basisschool De Springplank beweegt voor vzw Feestvarken: actie levert 2.696,52 euro opDe leerlingen van vrije basisschool De Springplank in Lille bewogen er de voorbije dagen op los voor het goede doel, vzw Feestvarken. Lire la suite ⮕

Antwerpenaar Pascal (54) veroordeeld tot 12 jaar cel voor wurgen van vrouw Peggy in Lloret de MarDe 54-jarige Antwerpenaar Pascal De Bock is in Spanje veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het wurgen van zijn echtgenote Peggy Dekoninck. Het openbaar ministerie vorderde aanvankelijk 14 jaar en negen maanden cel, maar in het vonnis werden verzachtende omstandigheden in acht genomen. Lire la suite ⮕

Veel patiënten laten gratis naar borsten kijkenZiekenhuis Geel organiseerde naar aanleiding van de maand tegen borstkanker één dag lang gratis borstonderzoeken. Eén op de negen Belgische vrouwen krijgt ooit te maken met borstkanker, bij de mannen is dat één op duizend. Lire la suite ⮕