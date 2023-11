37-jarige moeder van drie eindigt vierde op de Koppenberg: “Ik heb geweend op mijn fiets”

In 2018 won Kim Van de Steene (37) de Koppenbergcross als moeder van twee. Vijf jaar later, met nog een tweede dochter erbij, deed ze opnieuw van zich spreken op de Bult van Melden. “Toen ik even op de derde plaats reed, begon ik te wenen op mijn fiets”, aldus de hartsvriendin van de in 2021 overleden tweevoudige winnares Jolien Verschueren.