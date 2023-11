Olympic Charleroi arrive à 20h, le Standard accueille Harelbeke à 20h30 (Direct audio 20H)

La Coupe de Belgique entre dans sa dernière ligne droite cette semaine. Les clubs de Pro League intègrent la compétition pour ces seizièmes de finale. L’occasion pour leurs adversaires de s’offrir une affiche de rêve avant peut-être même de s’octroyer une qualification pour les huitièmes.

Après une première soirée ce mardi, d’autres matchs sont prévus dès 15h ce mercredi. Ces quatre matchs seront à suivre en direct audio sur Vivacité. Entre 18h et 20h aucun match ne sera donc couvert à l’antenne.

Charleroi: 6 personnes ont été privées de liberté judiciairement pendant une opération policière contre leDans le cadre du Plan Zonal de Sécurité 2020-2025 et plus particulièrement du plan d’action de « lutte contre les stupéfiants », une opération visant la problématique du deal de rue a de nouveau été menée à Charleroi le mercredi 25 octobre. Lire la suite ⮕

Charleroi, Liège, La Louvière, Mons-Borinage, Namur, Tournai et Verviers : le «Plan Grand Froid» activé dèsLe «Plan Grand Froid» destiné à offrir un accueil aux personnes en grande difficulté sera activé en Wallonie dès ce mercredi 1er novembre et jusqu’au 31 mars prochain inclus. Lire la suite ⮕

Quand l’UMons sponsorise le Sporting de Charleroi: voici le montant du partenariatEn juillet dernier, l'UMons annonçait qu'elle allait sponsoriser l'école des jeunes du Sporting de Charleroi. Sans communiquer le montant. Lire la suite ⮕

Charleroi: véritable passionné d'Halloween, Carl transforme chaque année sa maison en parc de l'horreurHalloween arrive à grands pas, et pour l'occasion, certains et certaines n'hésitent pas à redoubler d'imagination afin de proposer la décoration la plus effrayante possible chez eux. C'est le cas de Carl, qui, comme chaque année, transforme sa maison en un véritable temple de l'horreur. Lire la suite ⮕

Coupe de Belgique : Anderlecht pousse pour ouvrir la marque, Charleroi face à Thes Sport (direct)Deux déplacements pour les Sportings, ce mardi soir, en Coupe de Belgique. Lire la suite ⮕

