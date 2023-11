Vakbonden willen boycot op wapentransport naar Israël en Palestina in Belgische luchthavens

De persmededeling werd ondertekend door ACV Puls, ACV-Transcom, BTB en BBTK. “Terwijl er een genocide aan de gang is in Palestina zien de werknemers op de verschillende luchthavens in België wapens richting oorlogsgebied vertrekken. Het laden en lossen van deze wapens draagt bij aan het voorzien van organisaties om onschuldige mensen te vermoorden”, valt er te lezen.

“Wij, de verschillenden vakbonden actief in de sector van de grondafhandeling, roepen onze leden op om geen vluchten meer af te handelen die militair materiaal verschepen naar Palestina/Israël.” De bonden verwijzen daarbij naar de oorlog in Oekraïne, waar ook “van in het begin duidelijke afspraken werden gemaakt.” Ze roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en vragen aan de Belgische regering om wapentransporten die passeren langs Belgische luchthavens niet langer te tolereren.

Een woordvoerder van de Belgische regering weigerde bij Reuters om commentaar te geven op de vraag of er via België wapens naar de regio worden verscheept.