Thibau Nys sur les traces de son père au Koppenberg: 'Une victoire magnifique'

Sven Nys s'était imposé à neuf reprises dans cette épreuve. Onze ans après sa dernière victoire sur le célèbre mur, son fils Thibau a inscrit son nom au palmarès de la course. 'Je n'avais jamais pensé que je gagnerais aujourd'hui en solitaire', a confié Thibau Nys. 'C'est une course tellement lente qu'elle te vide complètement. Comme coureur, tu as tout le temps de penser.

J'ai commis l'erreur de choisir un profil de pneus un peu moins dur et de commencer la course avec un peu trop de pression. Cela n'a pas bien réussi. Par la suite, j'ai directement commencé à faire mes trucs. Il y a très peu d'intervalles possibles ici, mais chercher cette limite est très difficile, car tu devais systématiquement te balancer pour rester debout. C'est magnifique d'avoir pu gagner ici.

