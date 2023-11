Oppermachtige Thibau Nys had een “vreemd gevoel” tijdens modderige Koppenbergcross: “Ik reed de hele tijd prec

01-11-23 17:08:00 gva

Met een demonstratie om u tegen te zeggen stak Thibau Nys in Oudenaarde zijn derde overwinning van het seizoen op zak. In de Koppenbergcross reed de 20-jarige Nys al in de eerste ronde van de tegenstand weg. Hij realiseerde zo een unieke overwinning. “Het was een strijd met mezelf.