Geen papieren verkeersboetes meer voor gebruikers eBox en hogere uitkeringen en pensioenen: dit verandert op 1

novemberCodes oranje en geel voor naderende storm Ciarán, op meerdere verbindingen zullen donderdag geen treinen rijdenLIVE. Antwerp bouwt voorsprong uit tegen Lierse: owngoal Oulare zorgt voor 1-4Vrienden en familie vieren 19de verjaardag van verongelukte Kilian: “Het is mijn missie om deze straat verkeersveiliger te maken”

Topdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee. Die gevolgen zie ik vaak op de operatietafel”Code geel door storm Ciarán: stad Antwerpen sluit parken en begraafplaatsen, markt in Boom afgelast

In Italië worden steeds minder kinderen geboren – en dat is een groeiend probleemItalië heeft de oudste bevolking in Europa. Er worden steeds minder kinderen geboren en dat weegt op de economie. ‘Het maatschappelijke model gaat er nog altijd van uit dat moeders thuis blijven, of dat hun baan er niet écht toe doet.’ Lire la suite ⮕

Autoriteiten in Maine wisten al maanden dat de schutter een bedreiging vormdeDe autoriteiten wisten hoe kritiek de geestelijke gezondheidstoestand was van Robert Card. Dat bewijzen nieuwe documenten van het politiedepartement in Maine. Toch kon de oud-militair wapens aankopen en achttien mensen om het leven brengen in Amerika’s dodelijkste schietpartij dit jaar. Lire la suite ⮕

Uitdaging aanvaard: een perfecte omelet bakken + een perfecte vegan variantEen winnend recept vinden voor een oerklassieker is een plezier. Maar als de plantaardige variant al even perfect blijkt, is het dubbel feest. Onder het motto twinning is winning zoekt Barbara Serulus twee keer naar de ultieme bereidingswijze, met vallen en opstaan onderweg. Deze week deelt ze haar queeste naar de perfecte Franse omelet. Lire la suite ⮕

Op zoek naar moordenaar van advocate: ‘Hij leek een duivenmelker, maar met een pistool’De moordenaar van advocate Claudia Van Der Stichelen blijft spoorloos. Geen enkele getuige herkende hem, en zijn robotfoto brengt geen soelaas. Op verschillende plaatsen is er verhoogde waakzaamheid. Lire la suite ⮕

“Israël heeft een doel maar geen eindplan. Net dat maakt deze oorlog zo gevaarlijk”Elke dag wordt de oorlog in Gaza heviger. Elke dag wordt de situatie uitzichtlozer en gevaarlijker. Omdat de oorlog om Gaza er een is zonder eindplan. Lire la suite ⮕

Je kat wil iets zeggen als hij spint: “Het is belangrijk dat je als baas weet hoe het met je kat gaat”Een kat die rustig ligt te spinnen op je schoot, voor veel kattenliefhebbers is dat het summum van rust. Je zou er zelf bij in slaap vallen als poes zo rustig op je schoot ligt. Hoe katten dat geluid maken, was een mysterie, tot recent onderzoek. Waarom ze spinnen, dat blijft een raadsel. Lire la suite ⮕