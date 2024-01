Vollversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Alkoven

Im Kulturtreff beim Schloss Hartheim ging am 6. Jänner 2024 einmal mehr die in zwei Teile gegliederte Vollversammlung der Freiw. Feuerwehr Alkoven (Bezirk Eferding) über die Bühne. Im Zuge derer wurde auch wie immer die Jahresbilanz, das Jahresmagazin (oder Jahresbericht) sowie die Videopräsentation präsentiert. Mit 289 geleisteten Einsätzen und 20.000 Arbeitsstunden ging 2023 als doch recht aufwendiges Jahr in die Chronik ein.

Viele Einsätze und die Planungen zum neuen Feuerwehrhaus, dessen Baustart nun für Ende 2024 endlich am Programm steht, waren Eckpfeiler für das Jahr 2023, das von vielen witterungsbedingten Hilfeleistungen geprägt waren. Aber auch daneben bot sich den Mitgliedern eine recht breite Facette an zu lösenden Szenarien. Jahresmagazin aus allen “Abteilungen” Trotz aller Bemühungen, den Jahresbericht wieder etwas schlanker zu gestalten, haben sich für letztes Jahr doch 56 Seiten summiert, die jedoch aus allen Bereichen einen guten Einblick auf die Leistungen des letzten Jahres anbiete





