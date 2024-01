Schwieriger Einsatz beim Gaisloch-Steig auf der Rax im Dezember 2023: Ein 55-jähriger Wiener und sein 22-jähriger Sohn mussten bei tiefwinterlichen Verhältnissen gerettet werden. Der Einsatz von Hubschrauber und Drohne war nicht möglich, auch die Telefonverbindung war abgerissen. Die Bergretter brachten beide Männer unverletzt ins Tal.





