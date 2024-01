Berlin: Feuerwehr bewältigt 1.598 Einsätze zum Jahreswechsel

Die Berliner Feuerwehr hat zum Jahreswechsel 2023/2024 insgesamt 1.598 Einsätze bewältigt, was 119 Einsätzen weniger als im Vorjahr entspricht. In der Silvesternacht wurden 30 Angriffe auf Einsatzkräfte verzeichnet, jedoch wurden keine Rettungskräfte verletzt. Der sogenannte "Ausnahmezustand Silvester" wurde planmäßig um 19 Uhr am 31.12.2023 ausgerufen, wodurch zusätzliche Führungsdienste eingesetzt und die Personalstärke erhöht wurde.

Das Ziel des Stabs war es, immer im "Hot Standby" zu sein, um bei Bedarf sofort übernehmen zu können





FireWorldAT » / 🏆 17. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Zoltan“ sorgte für 750 Feuerwehr-Einsätze in NiederösterreichDas Sturmtief „Zoltan“ hat bis Sonntagfrüh für 750 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Die Nacht auf den Heiligen Abend sei etwas ruhiger verlaufen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Sturm sorgte für Hunderte Einsätze: In NÖ wurde Jäger von Baum erschlagenDie Feuerwehr musste in ganz Österreich ausrücken. Stromausfälle und umgestürzte Bäume. Auch der Flugverkehr war betroffen. Ein Mann kam ums Leben.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Polizei-Infos zum Jahreswechsel und Feuerwerkskörper-KategorienDie Landespolizeidirektion Tirol weist aufgrund des bevorstehenden Jahreswechsels 2023 / 2024 darauf hin, dass die Verwendung pyrotechnischer Artikel umfangreiche Gefahren und zudem Belästigungen Dritter mit sich bringen kann.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Rund 80 Einsätze zu Silvester in Tirol: Rakete zerstörte Zimmerfenster, mehrere BrändeDie Feuerwehren hatten in der Neujahrsnacht wieder viel zu tun. In Zirl erlitt eine Frau einen Schock, als eine Silvesterrakete gegen ihr Fenster krachte. In Maurach, Hopfgarten und Fiss kam es zu Bränden. Auch die Rettungsdienste waren gefordert.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Sturmtief 'Zoltan' sorgt für zahlreiche EinsätzeSturmtief 'Zoltan' hat die Einsatzkräfte auch am Beginn des Wochenendes von Tirol bis Niederösterreich gefordert. Im Land unter der Enns rückten die Feuerwehren von Donnerstagabend bis Samstagnachmittag 650 Mal aus, teilte Franz Resperger vom Landeskommando NÖ mit. Auch in mehreren anderen Bundesländern kamen die Helfer nicht zur Ruhe.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Bayern: Hunderte Winter-Einsätze im Landkreis Traunstein – Schwerer Verkehrsunfall in Pietling → GesamtberichtDie Feuerwehren im Landkreis Traunstein waren im Dauereinsatz. Ab den späten Nachmittagsstunden des Freitag, 1. Dezember 2023, alarmierte die Integrierte Leitstelle Traunstein fast im Minutentakt die Floriansjünger. Viele Bäume hielten den Schneemengen nicht stand und knickten um.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »