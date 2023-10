Tote bei Schüssen auf Halloween-Party in Chicago

Mindestens 15 Menschen sind auf einer Halloween-Party in der US-Großstadt Chicago einem Medienbericht zufolge durch Schüsse verletzt worden. Der Vorfall habe sich am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) ereignet, als sich viele Menschen auf der Veranstaltung befanden, berichtete der Lokalsender ABC7 unter Berufung auf die Polizei. Zwei Frauen schwebten demnach in Lebensgefahr. Erste Medien berichten auch von einer oder mehreren toten Personen.

Unklar war dem Bericht zufolge zunächst, was genau geschah und ob es auch Tote gab. Die alarmierte Polizei habe an Ort und einen verdächtigen Mann bemerkt. Dieser sei zunächst zu Fuß geflüchtet, jedoch später festgenommen worden. Die Beamten stellten demnach eine Waffe bei ihm sicher. Sechs Frauen und neun Männern im Alter zwischen 26 und 53 Jahren seien mit unterschiedlich schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden.

