Alex Schulman: Fahrt in die Vergangenheit

Die kleine Harriet sitzt mit ihrem Vater im Zug von Stockholm nach Malma. Was sie dort wollen, traut sie sich nicht zu fragen, sie will den Vater nicht verärgern. Auch Oskar ist auf dem Weg nach Malma, mit seiner Frau, die vorgibt, auf der Zugfahrt zu schlafen, um sich nicht seinen vorwurfsvollen Blicken stellen zu müssen, denn am Vorabend hat Oskar sie einer riesengroßen Lüge überführt.

Drei Protagonisten auf einer Zugfahrt an einen entlegenen Ort stehen am Beginn des neuen Romans des schwedischen Literatur-Shooting-Stars Alex Schulman: Wie verwoben ihre Lebensgeschichten sind, erschließt sich erst nach und nach. Mehr sei hier nicht verraten, aber wieder einmal zeigt Schulman, dass er ein Meister des komplexen und klugen Erzählens ist.

„Endstation Malma“ scheint dabei nicht ganz so vordergründig an Schulmans eigene Biografie angelehnt wie die erfolgreichen Vorgänger-Romane „Die Überlebenden“ (2021 auf Deutsch erschienen) und „Verbrenn all meine Briefe“ (2022). Seine charakteristischen Themen wie die (fehlende) Liebe der Eltern zu ihren Kindern, einschneidende Ereignisse, die auch die nachfolgenden Generationen noch belasten, kehren aber auch hier wieder. headtopics.com

