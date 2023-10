Mindestens 15 Verletzte: Schüsse auf Halloween-Party in Chicago

Mindestens 15 Menschen sind auf einer Halloween-Party in der US-Großstadt Chicago einem Medienbericht zufolge durch Schüsse verletzt worden.

Der Vorfall habe sich am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) ereignet, als sich viele Menschen auf der Veranstaltung befanden, berichtete der LokalsenderUnklar war dem Bericht zufolge zunächst, was genau geschah und ob es auch Tote gab. Die alarmierte Polizei habe vor Ort einen verdächtigen Mann bemerkt. Dieser sei zunächst zu Fuß geflüchtet, jedoch später festgenommen worden. Die Beamten stellten demnach eine Waffe bei ihm sicher.

Schüsse in Tullner Disco:Polizei nahm Partygast fest, der Schreckschusspistole abfeuerteDer 41-Jährige schoss mehrmals in die Luft. Die Polizei nahm den Mann fest, verletzt wurde bei der Aktion niemand. Weiterlesen ⮕

Mindestens 32 Tote bei Massenkarambolage in ÄgyptenDas Unglück ereignete sich zwischen Kairo und Alexandria. Vermutlich führte Nebel zu den Auffahrunfällen. Weiterlesen ⮕

Intensives Bombardement auf Gaza, israelischer Bodeneinsatz an mindestens zwei OrtenIsrael intensiviert seine Offensive auf Gaza, wo Internet und Mobilfunk ausgefallen sind. Jordaniens Außenminister spricht von einem Beginn der israelischen Bodenoffensive, das Ergebnis werde... Weiterlesen ⮕

Mindestens 16 Tote bei Brand in kasachischem BergwerkMindestens 16 Bergleute sind gestorben und mehr als 30 weitere gelten als vermisst, nachdem es in einem kasachischen Bergwerk brannte. Weiterlesen ⮕

Mindestens 16 Tote bei Brand in kasachischem BergwerkMehr als 30 weitere Bergleute gelten als vermisst. Es ist nicht das erste Unglück in einer Kohlegrube der Betreiberfirma Arcelormittal. Weiterlesen ⮕

Brand in Bergwerk:Mindestens 16 Kumpel in Kasachstan ums Leben gekommenDie Arbeiter fielen einem Feuer in einem Kohlebergwerk zum Opfer. 31 Bergleute gelten noch als vermisst. Für die Betreiberfirma Arcelormittal ist es nicht das erste Unglück. Weiterlesen ⮕