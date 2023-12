Tirols Wirtschaftskammerpräsidentin fordert Ende des Saisonniers-Kontingents

Es sei immer schwieriger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Ländern anzuziehen, so Barbara Thaler, Tirols WK-Präsidentin.Der Arbeitsmarkt gehöre geöffnet, ansonsten habe Österreich einen massiven Standortnachteil, so Tirols Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler.

Innsbruck, Brüssel – Volle Skihütten, ausgebuchte Hotels – aber zu wenig Köche? Aufgrund des nach wie vor eklatanten Mitarbeitermangels im Tourismus hat sich Tirols Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler für das Aus des Saisonniers-Kontingents für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten ausgesprochen. Der Arbeitsmarkt gehöre geöffnet, ansonsten habe Österreich einen massiven Standortnachteil, sagte sie im„Es wird immer schwieriger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Ländern anzuziehen", hielt Thaler fest. Nicht zuletzt deshalb, weil die Nachbarländer Deutschland und die Schweiz „den Arbeitsmarkt für Menschen außerhalb der EU wesentlich vereinfacht" habe





