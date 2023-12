Proteste gegen den geplanten Ausbau des Jakobsbrunnenweges

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: ürger Proteste gab es im Bezirk heuer aus unterschiedlichen Motiven. In Amstetten für den Erhalt des Jakobsbrunnenweges, in St. Valentin gegen das geplante Amazon-Verteilzentrum.

Im September wurde bekannt, dass der Jakobsbrunnenweg in Amstetten Teil des Ybbstalradweges werden soll. Das haben die Parteien schon im Dezember 2022 beschlossen. Während die SPÖ von einem Fehler spricht, beharren ÖVP und Grüne auf der Entscheidung. Es geht da auch um Fördergelder, die für eine geplante Querung für Fußgänger und Radfahrer auf der Waidhofnerstraße kommen soll. Bürgerlisten wollen, dass der Jakobsbrunnenweg so erhalten bleibt, wie er ist, und laufen gegen Veränderungen Sturm. In der Stadt kursieren auch viele Falschmeldungen, wie etwa, dass der Weg asphaltiert werden sol





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Steirische Landesberufsschulen erhalten 23 Millionen Euro für AusbauDie Landesregierung investiert bis 2027 23 Millionen Euro in den Ausbau der Landesberufsschulen Feldbach, Voitsberg und Graz-St. Peter. Damit sollen 6000 Schüler profitieren.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

NEOS fordern Ausbau der Minderheitenrechte im LandesparlamentDie NEOS wollen der Renovierung des Landtagssaals nur zustimmen, wenn im Gegenzug die Minderheitenrechte im Landesparlament ausgebaut werden.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Proteste nach Parlamentswahl in SerbienIn Serbien kam es zu heftigen Protesten nach der Parlamentswahl. Demonstranten forderten eine Annullierung des Ergebnisses und versuchten, das Rathaus zu stürmen. Die Polizei setzte Tränengas ein und es gab zahlreiche Festnahmen.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Neue Proteste nach Scheitern der KV-Verhandlungen im HandelNach dem abermaligen Scheitern der KV-Verhandlungen im Handel ist es in der letzten Einkaufswoche vor Weihnachten zu neuen Arbeitnehmerprotesten gekommen.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Gesundheitsminister will digitale Medizin ausbauenGesundheitsminister Johannes Rauch plant den Ausbau der digitalen Medizin und die Einführung von Telemedizin. Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten? profil begleitet Sie in vier Schritten durch das virtuelle Wartezimmer.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ermittlungen gegen Klimaschutzgruppe wegen Bildung einer kriminellen VereinigungDie Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung (Paragraf 278 StGB). Grundlage sind die jüngsten Proteste, bei denen Autobahnen und Verkehrsknotenpunkte schwer beschädigt wurden.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »