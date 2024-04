Steiermark-Frühling in Wien: Das Grüne Herz der Steiermark am Rathausplatz

Am Wochenende verwandelt sich Wien wieder in den 14. Bezirk der grünen Mark: Der Steiermark-Frühling geht am Rathausplatz über die Bühne. Vier Tage lang verwandelt sich der Rathausplatz in der Wiener City in das Grüne Herz der Steiermark. Von Kulinarik bis Brauchtum, Jodel-Crashkurs und Live-Kochshow ist alles dabei. 1.700 Steirer und Steirerinnen werden dabei sein, wenn das Event vier Tage lang über die Bühne geht.

Für das Open-Air-Event ist auchangesagt, man kann das obligatorische Glaserl Wein und den Bauernkrapfen also auch im Freien genießen. Das Programm und alle Aussteller gibt es auchkann man auch jederzeit verfolgen, was am Platz los ist. Eröffnet wird offiziell am Donnerstag, 11 Uhr von Politikern aus der Steiermark und Wien. Zuvor spielen die Trachtenkapelle Laßnitzhöhe und Marktkapelle Passail auf. Die Testimonials Nici Schmidhofer und Conny Hütter sind dann auch beim Bieranstich von Gösser und Murauer mit dabei. Moderiert wird von den Kernöl-Amazone

