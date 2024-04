Wrack einer vermissten Cessna in den Stubaier Alpen entdeckt

Das Wrack der vermissten Cessna wurde von einem Polizeihubschrauber im Bereich Schrankar in den Stubaier Alpen entdeckt. Der Pilot kam ums Leben.Seit Karsamstag sucht die Polizei fieberhaft nach einem Cessna-Flugzeug, das plötzlich spurlos von allen Radargeräten verschwand. Laut einem Bericht der"Krone" soll nun das Wrack des Fliegers in den Stubaier Alpen entdeckt worden sein. Laut dem Bericht soll ein Flieger der Tiroler Flugpolizei die Cessna auf etwa 2.800 Metern Seehöhe lokalisiert haben.

Am Dienstagnachmittag wurden Alpinpolizisten an den Unglücksort geflogen. Inzwischen bestätigte Klaus Hohenauer von der Luftfahrtbehörde den Fund gegenüber dem Blatt. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt gegeben worden. Laut Polizeiangaben befand sich die Leiche des Piloten im Flugzeug-Wrack. Am Samstagnachmittag wurde die Polizei informiert, dass der Kontakt zu dem Piloten eines Leichtflugzeuges, welches mit Ziel Deutschland in Italien gestartet sei, abgebrochen se

