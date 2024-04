Fahrradunfälle: Kontakt mit dem Lenker kann zu inneren Verletzungen führen

Österreichische Forschende haben die Lenker von sechs Herstellern untersucht und festgestellt, dass es bei Fahrradunfällen zu inneren Verletzungen kommen kann, die durch den Kontakt mit dem Lenker verursacht werden. Rund 600 Verletzungen wurden auf diesen Kontakt zurückgeführt, wobei 19 Prozent der Kinder stationär behandelt werden mussten. Die häufigsten Verletzungen betreffen das Abdomen, wie Prellungen oder Risse der Leber, der Bauchspeicheldrüse oder der Milz.

Solche Verletzungen treten typischerweise auf, wenn ein Kind auf das Lenker-Ende eines seitlich am Boden liegenden Fahrrades stürzt oder bei Auffahrunfällen, wenn sich der Lenker nach einer Kollision plötzlich dreht

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



KURIERat / 🏆 4. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Radsaison: So schützt du dich vor schweren VerletzungenBrüche und Frakturen sind bei Fahrradunfällen keine Seltenheit. Um diese und mehr zu verhindern, erklärt ein Facharzt, was zu beachten ist.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Tödliche Verletzungen: Lokalgast (34) stürzte in Linz-Innere Stadt über Geländer in die TiefeLINZ. Tödliche Verletzungen erlitt in der Nacht auf Sonntag ein 34-jähriger Mann bei einem Sturz über ein Geländer in einen darunterliegenden Eingangsbereich in Linz-Innere Stadt.

Herkunft: laumatat - 🏆 7. / 63 Weiterlesen »

Nach Bauch-OP: Angestellte haben keinen Kontakt zu KateHochrangige Mitarbeiter von Prinzessin Kate sollen sie seit ihrer OP nicht mehr gesehen haben. Einem Insider zufolge soll sie aber bald zurückkehren.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

– dann raste BMW-Lenker mit 230 km/h auf A1In einem Interview erklärt der Raser nun, warum er mit 230 km/h auf der Autobahn unterwegs war und welche Folgen das für seine Zukunft hat.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Harry und William wieder in Kontakt - doch nicht so wie man meinen würdeNach Prinzessin Kates Krebsdiagnose sollen die Sussexes wieder in Kontakt mit Prinz William sein.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Lange in Kontakt: Auch August Breininger trauert um Teddy PodgorskiBadens Altbürgermeister und ehemaliger Buchhändler erinnert sich an den kürzlich verstorbenen frühere Generalintendanten des ORF, Thaddäus „Teddy“ Podgorski.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »