St. Oswald erhält Sonderpreis für Friedhofsgestaltung

und um Allerheiligen und Allerseelen rückt die letzte Ruhestätte in den Fokus. Für die Friedhofsgestaltung hat St. Oswald den Sonderpreis der NÖ Friedhofsgärtner bekommen. Der Friedhof „als Ort der Begegnung, zu dem man nicht nur hingeht, um zu trauern, sondern auch, um sich miteinander auszutauschen“., die die Gemeinde bei der Friedhofsgestaltung verfolgt. Dass das gelungen ist, zeigte sich auch bei der Preisverleihung von „Blühendes Niederösterreich“: Die Gemeinde hat sich den Sonderpreis der NÖ Friedhofsgärtner bekommen und hat damit den schönsten Friedhof in ganz Niederösterreich.

St. Oswald hat übrigens nicht nur den schönsten Friedhof im ganzen Land, nein: Sie ist auch laut „Blühendes Niederösterreich“ die schönste Gemeinde im Waldviertel. Außerdem konnte in der Kategorie „Orte von 250 bis 800 Einwohnerinnen und Einwohnern“ niederösterreichweit der zweite Platz belegt werden. headtopics.com

