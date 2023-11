EM-Sorgen! Nächstem ÖFB-Star droht langer Ausfall

Am Samstag beim 2:3 des VfL Wolfsburg gegen Augsburg war nicht die Liga-Niederlage das Schlimmste. ÖFB-Kicker Patrick Wimmer verletzte sich am rechten Sprunggelenk. In der 52. Minute musste der 22-Jährige vom Feld humpeln. Jetzt spricht Wolfsburg-Trainer Niko Kovac über die Verletzung.

Beim sensationellen DFB-Pokal-Erfolg der Wolfsburger gegen RB Leipzig war der Österreicher nicht im Kader. Vielleicht muss der Flügelspieler sogar unters Messer."Die Frage ist nur, wie viel und ob irgendwas operativ gemacht werden muss. Das werden wir morgen wissen. Ich wünsche es ihm nicht, aber sollte es so sein, wird er sicherlich einige Zeit ausfallen", sagt Kovac zum “kicker".

Mit dem österreichischen Nationalteam hat der 22-Jährige die Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland geschafft. Unter Teamchef Rangnick feierte Wimmer sein Debüt in Rot-Weiß-Rot. In der Nations League im Sommer 2022 stand er gegen Dänemark zum ersten Mal für den ÖFB am Platz.Mit der Verletzung zittert das ÖFB-Team um den starken Offensivallrounder. Die Europameisterschaft startet am 14. Juni. Zuvor sind noch einige Spiele zu absolvieren. headtopics.com

