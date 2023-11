SPÖ-Gemeinderat Marcus Schober wird Pressesprecher bei Billa

Marcus Schober ist SPÖ-Gemeinderat in Wien – und neuerdings auch Pressesprecher der Supermarktkette Billa. Seine Partei ist für Preisdeckel auf Lebensmittel, sein neuer Arbeitgeber dagegen. Geht sich das politisch aus? Innerhalb der Wiener Roten keimt Kritik auf.Seit Anfang Oktober zeigt sich eine gewisse Zwiespältigkeit auf den Social Media Accounts von Marcus Schober. Der SPÖ-Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat hat am 2.

Oktober einen neuen Job angenommen: Der frühere Direktor der roten Wiener Bildungsakademie vertritt jetzt die Supermarktkette Billa als Pressesprecher.Auf Schobers Politiker-Fanpage wechseln sich seither Postings vom roten Bundesparteitag und solche von der Eröffnung eines veganen Billa-„Pflanzilla“-Shops ab. Auch die Positionen des Handelskonzerns vertritt Schober auf seiner Fanpage. Zu den teuren Lebensmittelpreisen schrieb er Anfang November: „Der Wettbewerb funktioniert hierzulande gut, und der Lebensmittelhandel ist nicht der Verursacher, sondern selbst von der Teuerungskrise betroffe

